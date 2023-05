Lo sviluppo dell'IA preoccupa Biden: convocati i CEO di OpenAI, Google e Microsoft

Sullo sviluppo dell’IA punta i fari anche la Casa Bianca. Secondo quanto riportato da Reuters, gli amministratori delegati di Google, Microsoft, OpenAI ed Anthropic incontreranno alcuni alti funzionari dell’amministrazione Biden per discutere dei problemi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Nell’invito, visto da Reuters, si legge che “l’aspettativa del presidente Joe Biden è che le aziende si assicurino che i loro prodotti siano sicuri prima di renderli disponibili al pubblico”, e le preoccupazioni più diffuse riguardano le violazioni della privacy ed i timori legati alla proliferazione di truffe e fake news generate dagli stessi modelli.

All’incontro, in programma giovedì prossimo, parteciperanno il Chief of Staff Jeff Zientis, il Deputy Chief of Staff Bruce Reed, il National Security Adviser Jake Sullivan, il Director of the National Economic Council Lael Brainard ed il Secretary of Commerce Gina Raimondo.

Proprio lo scorso mese, Biden aveva parlato dell’IA in un meeting con la stampa in cui aveva dichiarato che bisognerebbe controllare se l’intelligenza artificiale sia pericolosa prima di renderla disponibile pubblicamente ad un gruppo più ampio di persone, ma aveva anche sottolineato che le aziende devono assicurarsi che i prodotti siano sicuri prima di lanciarli.

Nella giornata di ieri sono state riprese le preoccupanti dichiarazioni di Geoffrey Hinton, da molti definito il Padrino dell’IA, che ha lasciato Google e lanciato l’allarme sulla pericolosità della tecnologia.