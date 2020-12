Svolgere attività fisica in gruppo è meglio che da soli, ecco perché

L’esercizio fisico è certamente importante, dati i molteplici benefici che comporta al nostro corpo e alla nostra mente, ma qualcuno sicuramente si sarà chiesto: c’è una differenza sostanziale tra svolgere esercizi da soli o in gruppo? Uno studio recente ha dato una risposta affermativa a questa domanda, vediamolo nel dettaglio.

Pubblicata su The Conversation dalla professoressa di psicologia L. Alison Phillips e dal professore di kinesiologia Jacob Meyer, entrambi della Iowa State University, questa analisi spiega approfonditamente perché l’esercizio di gruppo ha effetti particolarmente benefici che l’esercizio in autonomia/solitudine non può portare.

Primo su tutti, il fattore psicologico: durante gli esercizi di gruppo, infatti, le altre persone potrebbero direttamente o indirettamente influenzare i tuoi atteggiamenti e le tue risposte emotive all'esercizio. Quelli che si allenano regolarmente, magari, possono aiutarti a perfezionare la tecnica o trovare la serie di esercizi giusti per il proprio corpo e secondo i propri limiti, imparando a non oltrepassarli con il rischio di stare male. In questo modo si può iniziare a percepire l’esercizio come più fattibile, positivo, possibilmente anche grazie alla motivazione di chi si esercita in palestra con te.

Allenarsi con gli amici, poi, è ancora più motivante e divertente: ciò è anche detto “motivazione intrinseca”, ovvero quel tipo di stimolo dato dal fatto che l’esercizio può essere piacevole, soddisfacente per entrambi. Insomma, se quando si è da soli si può percepire l’allenamento come un processo faticoso e magari noioso, insieme diventa un’attività sociale particolarmente gradita. Come se non bastasse, esercitarsi con altre persone la rende un’abitudine e non un “obbligo” dato da esigenze fisiche; o ancora, potrebbe nascere uno spirito competitivo (amichevole) con i membri del proprio gruppo o anche con sé stessi.

Ma ora, con il lockdown dovuto dal COVID-19, come ci si può allenare in gruppo? Molto semplice: basta trovare una stanza della propria abitazione che sia sufficientemente spaziosa, posizionare computer, tablet o smartphone in modo da mostrarsi da una distanza adeguata e poi usare programmi come Microsoft Teams, Skype, Zoom o quant’altro per avviare videochiamate di gruppo. In questo periodo difficile, ecco che l’esercizio fisico diventa anche uno stimolo per stare molto meglio psicologicamente e non sentirsi soli.

Il consiglio degli esperti rimane comunque quello di esercitarsi con persone i cui interessi e caratteristiche sono simili, così da formare un gruppo particolarmente coeso con cui sentirsi a proprio agio.

A proposito di esercizio fisico, sapevate che è in grado di svegliarci allo stesso modo di un caffè? O ancora, sapevate che usare applicazioni e fitness tracker durante l’attività fisica ne migliora la qualità, intensità ed efficacia?