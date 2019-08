Svolta Android: dal 2020 arriva la scelta del motore di ricerca predefinito

Ad un anno dalla storica multa dall'UE, Google ha ufficialmente avviato la procedura che consentirà agli utenti Android europei di scegliere il motore di ricerca predefinito per il sistema operativo mobile. La funzione sarà disponibile ad inizio 2020 per chiunque configuri un nuovo dispositivo basato sul robottino verde.

Gli utenti si troveranno di fronte la schermata che vi proponiamo in calce, in cui sarà possibile decidere quale motore di ricerca si desidera utilizzare sullo smartphone o tablet. Saranno disponibili quattro opzioni, tra cui Google, che varieranno da paese a paese a seconda delle società che presenteranno la richiesta.

La mossa arriva dopo la pesante sanzione da 5 miliardi di Dollari imposta dall'antitrust dell'Unione Europeo per la violazione delle leggi sulla concorrenza ed abuso di posizione dominante. La commissaria Margrethe Vestager infatti aveva aperto un'indagine sull'obbligo imposto dal gigante di Mountain View agli OEM di utilizzare Chrome e Google Search come motore di ricerca predefinito e browser su Android.

In risposta alla multa, Google ha annunciato una revisione completa del modello di licenza Android in Europa: la società ha scelto di separare Google Search e Chrome dall'altra suite di app e di offrire licenze diverse per ogni bundle.

L'inclusione nella lista dei motori di ricerca però avverrà tramite un sistema di aste a buste chiuse separate per ogni paese, che si rinnoveranno ogni anno. Ciò vuol dire che i motori di ricerca che vorranno essere inseriti nelle liste dovranno pagare una tassa a Google. Secondo voi questa novità avrà un impatto sui costi dei dispositivi?