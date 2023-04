Svolta Apple: sui vecchi dispositivi saranno disattivati tutti i servizi tranne iCloud

Apple a quanto pare sarebbe pronta ad annunciare una svolta epocale per la gestione dei suoi dispositivi. Secondo quanto affermato dal leaker StellaFudge, tutti i servizi online del colosso di Cupertino ad eccezione di iCloud smetteranno di funzionare sui dispositivi che eseguono vecchie versioni degli OS.

Ad essere impattati saranno gli iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ed Apple TV con iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 e tvOS 11.

A supporto di questa fuga di notizie arriva una nuova indicazione inserita dalla stessa Apple in un nuovo documento di supporto dove si legge che “le versioni precedenti del software non supporteranno più i servizi Apple come App Store, Siri e Maps”.

Il cambiamento non è di poco conto rispetto a quanto avviene attualmente: ad oggi, ad esempio, anche coloro che dispongono di un iPhone 3GS possono utilizzare iMessage, e coloro che posseggono un iPhone 4 sono perfettamente in grado di effettuare chiamate FaceTime. Con questo cambiamento invece ciò non sarà più possibile e gli utenti saranno costretti ad acquistare un nuovo iPhone per poterne godere.

Le motivazioni di tale modifica non sono chiare, ma anche Whatsapp è solito tagliare il supporto ai vecchi dispositivi per ragioni puramente tecniche. L’annuncio potrebbe arrivare nel corso della WWDC in programma a Giugno.