Svolta nella biologia: creato un lievito quasi completamente artificiale

La scienza continua inesorabile ad evolversi e con essa la nostra abilità nel modificare e perfino sintetizzare il DNA. Sorprendentemente infatti, un gruppo di ricercatori è riuscito a creare un lievito formato da un genoma sintetico per più del 50%. Scopriamo come hanno fatto.

Gli scienziati erano già riusciti precedentemente a riprodurre parte di un genoma batteriologico o virale, ma questa volta il passo in avanti è estremamente significativo, poiché stiamo parlando di una cellula eucariote - la quale contiene il codice genetico all'interno del nucleo, coperto da una membrana.

La scelta di utilizzare del tipico lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae) era ovvia, dato il suo genoma compatto e l'abilità nel legare il DNA.



Per prima cosa, il team ha sostituito il DNA "spazzatura" del lievito, così da utilizzarlo come punto di riferimento per riconoscere i geni naturali da quelli sintetici. Dopodiché si sono occupati di rimuovere un elemento chiave: i geni tRNA.

Questi ultimi sono una parte fondamentale del genoma, e il team è riuscito a riposizionarli in un cromosoma del tutto nuovo, denominato "neocromosoma". "Si tratta del primo cromosoma sintetico al mondo," ha affermato Patrick Yizhi Cai, autore dello studio. "Non esiste nulla come questo in natura."

Grazie a questa operazione unica nel suo genere e dopo aver utilizzato una tecnica simile all'editing genetico CRISPR/Cas9 per correggere i difetti, il risultato raggiunto è una singola cellula di lievito con più del 50% di genoma sintetico. Ma ancor più affascinante, questa è riuscita a sopravvivere e perfino a replicarsi in modo simile al lievito selvatico.

Insomma, dopo aver sequenziato l'intero cromosoma Y umano, abbiamo un'ulteriore conferma degli enormi passi in avanti che stiamo facendo in questo campo.