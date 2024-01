Svolta in casa Huawei: HarmonyOS Next abbandona le app Android

È da un po' di tempo che dalle nostre parti non si fa riferimento in modo importante al progetto HarmonyOS di Huawei, ma adesso è arrivata una svolta. Infatti, Huawei ha ufficializzato che HarmonyOS Next non fa più uso di app Android.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e South China Morning Post, l'azienda ha reso disponibile per gli sviluppatori la prima versione Preview del sistema operativo nella giornata di giovedì 18 gennaio 2024. La release stabile è invece prevista, chiaramente sempre per l'estero, per il quarto trimestre dell'anno.

In ogni caso, la novità di HarmonyOS Next che non sta di certo passando inosservata è che adesso tutte le app devono essere sviluppate in modo specifico per questo OS. Viene dunque messa da parte la compatibilità con le applicazioni Android, che era stata alla base della soluzione di Huawei sin dal 2019, in seguito alla questione del ban relativo agli Stati Uniti d'America.

Insomma, si fa riferimento a un cambio di rotta importante per Huawei, anche se ricordiamo che HarmonyOS Next rimarrà confinato in Cina (perlomeno stando a quanto indicato finora a livello ufficiale). Per il resto, si fa notare che siano già oltre 200 i partner di settore che hanno dato il via allo sviluppo di applicazioni native per il sistema operativo.