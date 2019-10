Svolta la prima di cinque importanti passeggiate spaziali sulla ISS

Christina Koch e Andrew Morgan, due astronauti a bordo della ISS, hanno dovuto cambiare due vecchie batterie agli ioni di litio, per installarne di nuove. Le batterie erano state consegnate la settimana scorsa e sono estremamente efficienti; ogni due vecchie batterie, equivalgono ad una nuova.

Certamente sono diverse da come le immaginate: pesano 180 kg e sono grandi quasi come un frigorifero e dovrebbero durare fino alla fine della vita della stazione spaziale. Le batterie "vecchie" avevano invece 10 anni. La straordinarietà dell'impresa consiste nella sostituzione, particolarmente difficile da eseguire per colpa della posizione, così lontana che neanche il braccio robotico di 17 metri riesce ad arrivarci. Serviranno, per terminare l'impresa, ben cinque passeggiate spaziali (quattro ulteriori), per sostituire un totale di 12 vecchie batterie al nichel-idrogeno con sei nuove.

Koch e Morgan si sono alternati per trasportare le batterie, sia vecchie che nuove, talmente ingrombranti da non permettere a nessuno dei due di vedere dove l'altro. Tanto che la situazione necessitava di aggiornamenti continui anche solo per confermare che il compagno fosse ancora presente. Non scontato se stai facendo una passeggiata nello spazio aperto. Inoltre è stata un'operazione pesante dal punto di vista fisico che li ha tenuti impegnati a lungo; tanto da percorrere, prima che se ne rendessero conto, ben 400 km sotto i loro piedi.



La NASA prevede di concludere le cinque passeggiate spaziali entro questo mese. In novembre e dicembre, ci saranno invece altre cinque passeggiate spaziali italo-statunitensi, pernecessarie a fissare uno strumento scientifico particolarmente importante. La NASA lo chiama "spacewalk bonanza". Il tutto sarà caratterizzato anche dalla prima e storica passeggiata spaziale esclusivamente femminile, con protagoniste Koch (la cui missione totale conterà 300 giorni, la più lunga per una donna) e Jessica Meir. La ISS ha compiuto venti anni di attività l'anno scorso e viene rifornita anche da SpaceX.