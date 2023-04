Svolta epocale per Apple: iOS 17 avrà il sideloading, lo conferma un insider

Sono in molti a credere che iOS 17 introdurrà il sideloading delle app su iPhone: benché Apple non desideri implementare la feature, infatti, essa dovrà farlo per aderire alla nuova regolazione europea sui marketplace digitali. Oggi, però, una fonte affidabile ha confermato l'arrivo del sideloading su iOS 17 a partire dal mese di settembre.

La notizia arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha spiegato che iOS 17 verrà lanciato alla WWDC 2023, come ampiamente prevedibile, insieme a macOS 14, watchOS 10 e Apple AR, oltre che ai nuovi Macbook Air da 15". La grande novità di iOS 17, inoltre, sarà proprio il "via libera" di Cupertino al sideloading delle app su iPhone.

Il sideloading, per chi non lo sapesse, è la prassi che permette agli utenti iOS di scaricare e installare app dal web senza passare per i canali "legali" di Apple, ovvero l'App Store. Finora, Apple ha difeso a spada tratta la sua politica anti-sideloading, spiegando che essa serve a garantire la sicurezza degli utenti: tuttavia, secondo gli sviluppatori, il colosso di Cupertino imporrebbe il blocco alle app scaricate dal web o da App Store terzi su iOS solo per una questione puramente economica.

Infatti, la Mela Morsicata opera delle commissioni tra il 15 e il 30% di tutti gli importi spesi su App Store, compresi quelli per i pagamenti una tantum e quelli per i rinnovi periodici degli abbonamenti. La politica di Apple è stata duramente criticata da aziende come Twitter ed Epic Games, che hanno trovato negli scorsi mesi un appoggio nell'Unione Europea. L'approvazione del Digital Markets Act europeo (DMA) ha difatti imposto ad Apple di "aprire" iOS al sideloading delle app provenienti da fonti terze.

Non è ancora chiaro se il sistema di sideloading sarà un'esclusiva europea o se arriverà in tutto il mondo e, in particolare, negli Stati Uniti. Parimenti, per ora non sappiamo se Apple richiederà comunque delle verifiche di sicurezza aggiuntive per tutti gli utenti che desiderano scaricare app dal web o da marketplace diversi dall'App Store.