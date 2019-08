Svolta 'epocale' per Apple: Cupertino apre alle riparazioni indipendenti degli iPhone

Finora per farsi riparare un iPhone il cliente doveva per forza di cose recarsi in un Apple Store o comunque in alcuni specifici centri legati all'azienda di Cupertino. Ebbene, tutto questo sta finalmente per cambiare, visto che la società di Tim Cook ha aperto le porte ai riparatori indipendenti, avviando un programma dedicato a questi ultimi.

Come riportato anche da PCMag e 9to5Mac, l'Indipendent Repair Provider Program (IRPP) di Apple sarà aperto a "qualsiasi azienda interessata ad eseguire riparazioni fuori garanzia degli iPhone". Nel caso degli smartphone coperti da garanzia, dunque, tutto rimarrà come prima, ma coloro che vorranno riparare a pagamento il proprio iPhone potranno finalmente recarsi anche in centri di riparazione indipendenti. Per candidarsi al programma, le aziende devono dimostrare di essere affidabili e di disporre di tecnici certificati da Apple.

Parlando del nuovo programma, Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, ha spiegato: "Per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti, stiamo rendendo più semplice per i riparatori indipendenti degli Stati Uniti accedere alle stesse risorse utilizzate dalla nostra rete interna di riparatori. [...] (Tuttavia, ndr) Quando è necessaria una riparazione, un cliente deve avere la certezza che la riparazione sia corretta. Riteniamo che la riparazione più sicura e affidabile sia gestita da un tecnico qualificato che utilizza parti originali che sono state adeguatamente progettate e rigorosamente testate".

Insomma, Apple ha aperto le porte ai riparatori indipendenti, consentendo anche a ditte esterne di lavorare con gli iPhone, ma l'azienda di Cupertino vuole comunque formare internamente i tecnici. Per adesso, l'iniziativa è limitata ai soli iPhone fuori garanzia e al solo territorio statunitense, ma probabilmente in futuro il programma verrà esteso. Si tratta comunque di una svolta interessante, visto che Apple è sempre stata molto attenta a non lasciar riparare gli iPhone ad aziende esterne.