Svolta in Giappone: gli stipendi si pagano in Bitcoin!

Mentre in Europa ed Italia ci si chiede ancora se il valore del Bitcoin sia reale, e gli analisti si interrogano sulla possibile bolla finanziaria pronta ad esplodere dall'altra parte del mondo, in Giappone, si guarda già oltre.

I dipendenti di una ditta giapponese, infatti, saranno presto in grado di ricevere parte del loro stipendio in Bitcoin, ovviamente se sono abbastanza coraggiosi e credono nella criptovaluta.

L'iniziativa è frutto di OGM Internet, un'azienda che offre una serie di servizi legati al web, tra cui una piattaforma di scambio per Bitcoin, che pagherà a partire dal prossimo Febbraio i propri dipendenti con la criptovaluta per un valore massimo di 100.000 Yen, pari a circa 890 Dollari.

"I dipendenti potranno ricevere gli stipendi in Bitcoin, se desiderano" ha affermato un portavoce della compagnia, il quale ha spiegato che le intenzioni della compagnia sono di "migliorare l'alfabetizzazione della moneta virtuale favorendone maggiore utilizzo".

Ovviamente dovranno essere i dipendenti a richiedere lo stipendio in Bitcoin, e saranno in grado anche di scegliere l'ammontare, che non dovrà essere inferiore ai 10.000 Yen, pari a circa 88 Dollari. L'azienda offre anche un bonus del 10 per cento ai lavoratori che sono disposti a provare questo progetto nelle fasi iniziali, ma in molti hanno già avanzato l'ipotesi che questo test potrebbe aumentare ulteriormente la volatilità della moneta.

Tra le soluzioni che sta progettando OGM Internet c'è una soluzione che permetterà il mining del Bitcoin ad un consumo energetico inferiore rispetto ai chip attuali.