Svolta incredibile per la fusione nucleare, prodotta più energia di quella consumata!

La ricerca di fonti energetiche sostenibili si sta intensificando ed è più pressante che mai, soprattutto con un annuncio rivoluzionario che illumina il cammino verso un futuro energetico pulito e inesauribile. Stiamo parlando della fusione nucleare, un processo che alimenta le stelle, è stata a lungo il Santo Graal degli scienziati.

Dopo decenni di sperimentazioni e teorie, il National Ignition Facility ha segnato un traguardo senza precedenti: un esperimento di fusione nucleare ha prodotto più energia di quella necessaria per innescarlo. Il 5 dicembre 2022, questa tecnica, nota come fusione inerziale, ha visto potenti laser colpire una capsula contenente isotopi di idrogeno pesante, generando un'esplosione di energia che ha superato del 150% l'input energetico.

Questo successo non solo dimostra la possibilità teorica di ottenere un guadagno energetico dalla fusione nucleare ma apre anche la strada a future centrali elettriche basate su questa tecnologia. Tuttavia, per essere praticabile su larga scala, la resa energetica dovrà essere decuplicata. Gli studi dettagliati condotti nei 14 mesi successivi all'esperimento hanno rivelato fenomeni ancora più promettenti, come il riscaldamento del sistema a livelli superiori a quelli forniti dai laser, un indizio che potrebbe portare alla creazione di un plasma auto-sostenente.

Insomma, mentre qualche anno fa gli scienziati sbattevano la testa verso un ostacolo apparentemente insormontabile - ovvero generare più energia di quella consumata - oggi ci siamo riusciti, anche se il cammino è ancora lungo... ma siamo davvero fiduciosi! D'altronde, studiando questo fenomeno la fusione non sarà più un segreto.