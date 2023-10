Svolta Passaporto: da Dicembre si ritira alla Posta, dal 2024 tocca alla CIE

Ritirare un passaporto sarà ancora più facile. Nel solco del Progetto Polis, Poste Italiane ha annunciato che i cittadini dei piccoli comuni avranno la possibilità di ritirare passaporto e carta d’identità elettronica direttamente allo sportello negli uffici postali.

Il codirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, ha affermato che grazie a Progetto Polis, Poste Italiane sta già erogando i servizi dell’INPS come certificati anagrafici e giudiziari, ma da dicembre 2023 sarà la volta del Passaporto, mentre da Febbraio 2024 toccherà alle Carte d’Identità Elettroniche ed i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Poste Italiane aveva presentato Progetto Polis ad inizio anno e prevede la creazione di sportelli unici nei 6.933 comuni con meno di 15mila abitanti. La seconda fase è stata battezzata “Spazi per l’Italia” mette a disposizione 250 spazi, 80 dei quali saranno attivati in comuni con meno di 15mila abitanti e saranno convertiti in spazi di co-working. L’obiettivo finale è di evitare l’abbandono dei piccoli centri sia in termini di popolazione che di supporto tecnologico: l’iniziativa è supportata anche dai fondi del PNRR messi a disposizione dall’Europa. “Vogliamo dare a persone, aziende e professionisti l’opportunità di usare questi spazi. Questi spazi non saranno solo nelle grandi città dove i player del settore sono già presenti ma soprattutto nelle realtà medio-piccole, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico di tutto il Paese” ha affermato Lasco.