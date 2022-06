Svolta PayPal: arriva il trasferimento verso wallet esterni in Bitcoin ed Ethereum

PayPal continua ad accelerare sulle criptovalute ed ha annunciato che gli utenti possono trasferire i fondi dagli account verso wallet esterni in Bitcoin ed Ethereum.

La piattaforma spiega che si tratta di “una funzione a più riprese richiesta dagli utenti e costantemente classificata come uno dei miglioramenti più invocati da quando abbiamo iniziato ad offrire l’acquisto di criptovalute”.

Sostanzialmente, gli utenti avranno la possibilità di trasferire criptovalute dai loro account PayPal a wallet esterni ma come dicevamo poco sopra inizialmente la funzione riguarderà solo Bitcoin ed Ethereum, e sarà disponibile solo negli Stati Uniti. A riguardo PayPal non ha specificato se e quando arriverà anche in Europa e quindi in Italia, ma negli USA raggiungerà la piena operatività tramite l’app entro una o due settimane al massimo.

Si tratta dell’ennesima apertura da parte di PayPal nei confronti del mercato delle criptovalute. Il colosso fintech sta cavalcando l’onda e come riportato su queste pagine qualche mese fa, PayPal accetta anche i pagamenti con le criptovalute. Ad inizio anno si era sparso sul web anche il rumor che voleva PayPal al lavoro su una propria criptovaluta, ma a riguardo non sono più emerse ulteriori informazioni.

La giornata di oggi è stata molto movimentata dal fronte delle criptovalute ed è stata caratterizzata dal botta e risposta tra Binance e Reuters dopo che l’agenzia di stampa aveva pubblicato un rapporto in cui si soffermava sull’exchange.