Svolta storica per Apple: ora consente di pagare Netflix e Disney+ con servizi esterni

Una vera e propria svolta storica per Apple ed iOS. Come riportato da Engadget, infatti, il colosso di Cupertino ora consente a Netflix, Spotify, Disney+ ed altri servizi simili di aggiungere i propri siti web per effettuare il pagamento e la gestione degli account.

Il gigante di Cupertino ha spiegato che questa novità si applica a tutte le applicazioni che “forniscono l’accesso a contenuti acquistati in precedenza, o abbonamenti a riviste digitali, giornali, libri, contenuti audio, musica e video”.

Apple aveva annunciato per la prima volta una svolta di questo tipo lo scorso anno nell’ambito di un accordo con la Japan Fair Trade Commission, ma ha annunciato che la nuova policy ora si applicherà in tutto il mondo. Gli sviluppatori però dovranno richiedere l’accesso al External Link Account Entitlement Program prima di poter aggiungere i collegamenti ai pagamenti in-app. La società comunque tratterà delle commissioni da queste transazioni, in quanto vengono effettuate all’interno dell’app stessa, seppur non si appoggino ad App Store direttamente.

La novità arriva a pochi giorni dall’annuncio di Spotify per i pagamenti esterni al Play Store, dove potrà essere pagato con un sistema diverso da quello di Google. Il progetto pilota era stato svelato da Sameer Smat qualche giorno fa ed aveva trovato nell'app di streaming musicale uno dei suoi primi fruitori.