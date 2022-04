Svolta storica per Bitcoin Core: presto il supporto ai chip Apple M1?

Mentre l'interesse per Bitcoin sembra vacilla, le innovazioni legate alla tecnologia blockchain non sembrano volersi fermare. La novità più interessante in questo senso è legata a Bitcoin Core e al suo ultimo aggiornamento.

Infatti, in seguito al rilascio della versione finale della build 23.0, su GitHub è stata annunciata una nuova versione dedicata ai sistemi macOS ARM. In poche parole, il primo passo verso il supporto ai nuovi dispositivi Apple basati sui suoi prodigiosi chip proprietari come l'apprezzato Apple M1 Silicon.

Molto presto dovrebbe essere resa pubblica anche la versione compilata di questa variante di Bitcoin Core, presumibilmente basata sul codice della versione 23.0. Per la versione 24.0, invece, sarà necessario attendere le tempistiche canoniche del progetto, la cui cadenza semestrale dovrebbe portarci a ottobre 2022.

L'attuale build, infatti, era stata programmata già da settembre 2021 e, infatti, è stata pubblicata proprio il 22 aprile 2022.

Insomma, un'altra buona notizia per gli utenti Apple, in attesa di saperne qualcosa in più sui vociferati MacBook Air 2022 con chip M2, nonostante recenti indiscrezioni suggerissero una possibile implementazione del chip M1X. A ogni modo, salvo particolari sorprese, dovremmo poter fare la conoscenza dei nuovi terminali già alla fine di settembre, come da tradizione del colosso di Cupertino.