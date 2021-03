Svolta storica di Google: stop al tracciamento degli utenti su internet, focus su privacy

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Google, il colosso dei motori di ricerca ha pubblicato una dichiarazione d'intenti in cui si è impegnata a bloccare il tracciamento degli utenti su internet, per rendere il web "più incentrato sulla privacy".

Già in precedenza la compagnia di Mountain View aveva svelato che avrebbe interrotto il supporto ai cookie di terze parti, che vengono utilizzati per tracciare gli utenti mentre navigano sul web allo scopo di raccogliere informazioni sulle abitudini di navigazione.

Google, però, compie anche un altro step: nel post afferma che non utilizzerà altri metodi per tracciare gli utenti, ma solo "tecnologie in grado di tutelare la privacy" che permettono però al contempo agli inserzionisti di capire come si comportano le persone senza raccogliere informazioni su ciascuna di esse.

"I nostri prodotti web, invece, funzioneranno grazie ad API che preservano la privacy e che impediscono il monitoraggio individuale, pur continuando a fornire risultati efficaci per inserzionisti e publisher" afferma Google, secondo cui "le persone non dovrebbero essere costrette ad accettare di essere tracciate mentre navigano online per poter ricevere pubblicità pertinenti. Così come gli inserzionisti non hanno bisogno di monitorare i singoli consumatori sul web per ottenere dei vantaggi in termini di prestazioni della pubblicità digitale".

Secondo Google, la direzione è quella di un futuro in cui "non sarà necessario rinunciare a pubblicità pertinenti e monetizzazione per offrire un'esperienza privata e sicura". Il motore di ricerca si è anche impegnato ad implementare i risultati di Privacy Sandbox nei prodotti web.