La svolta! Questo trapianto segna l'inizio di una nuova era nella medicina

Non è la prima volta che viene effettuato con successo un trapianto di organi tra essere umano e animale, nello specifico tra maiale e uomo. Il primo di questo tipo è avvenuto con successo nel 2021. Addirittura è stata effettuata una perfusione con lo stesso tipo di animale. Eppure, l'operazione di sabato scorso ha dell'incredibile.

Un team medico presso il Massachusetts General Hospital ha segnato un traguardo storico nel campo dei trapianti. Richard Slayman, paziente affetto da malattia renale in fase terminale, ha ricevuto un rene da un maiale geneticamente modificato, segnando l'inizio di una nuova era nella medicina dei trapianti.

L'innovativa procedura mira chiaramente a migliorare la vita dell'uomo ma si propone anche come un faro di speranza per i migliaia che attendono un trapianto per sopravvivere. L'organo trapiantato proviene da un suino creato da eGenesis di Cambridge, azienda all'avanguardia nella modificazione genetica degli animali per il trapianto umano. Questi suini sono stati oggetto di 69 mutazioni genetiche per rendere i loro organi compatibili con il corpo umano, eliminando il rischio di trasmissione di virus animali e introducendo geni umani per facilitare l'accettazione dell'organo.

L'impiego di organi animali potrebbe significativamente ridurre la penuria di quelli umani disponibili per il trapianto, offrendo una soluzione concreta alla lunga attesa che molti pazienti devono sopportare. Inoltre, il trapianto da animali apre una discussione cruciale sull'accesso equo ai trapianti, soprattutto per le minoranze etniche che spesso si trovano di fronte a maggiori ostacoli nel sistema sanitario.

Tuttavia, l'utilizzo di organi animali nell'uomo solleva anche diverse preoccupazioni etiche e scientifiche, come il rischio di trasmissione di malattie zoonotiche e le implicazioni morali legate all'allevamento di animali a scopo di trapianto.

Per fortuna, non si corre il rischio di effettuare trapianti macabri e disgustosi, ma solo quelli utili e scientificamente eseguibili.

