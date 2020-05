Svolta per YouTube: i video a 720p non saranno più classificati come HD

Svolta nella classificazione dei video da parte di YouTube. Come notato dai colleghi di Wccftech, la piattaforma del colosso dei motori di ricerca non sta più etichettando come "HD" i filmati a 720p, ma solo quelli con risoluzione di 1080p ed oltre.

Si tratta di un cambio importante, destinato a far discutere e che sta già suscitando qualche malumore. E' indubbio però che con la diffusione del 4K na mossa di questo tipo era ampiamente da mettere in preventivo.

L'evoluzione del mercato dei TV e degli schermi però potrebbe aver dato una spinta importante alla decisione di YouTube che ancora non ha diffuso annunci di alcun tipo, il che non esclude completamente un cambio di rotta.



Resta il fatto che, come mostriamo nello screenshot presente in calce, se si tenta di aprire un qualsiasi filmato 1080p o superiore da Safari, Chrome o Edge, nel menù che consente di scegliere la risoluzione di fianco all'etichetta del 720p è scomparsa l'icona "HD".

Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.

Di recente YouTube ha iniziato a "nascondere" i commenti da mobile, per rendere l'esperienza più fluida. I dirigenti della società però hanno anche deciso di ridurre la qualità dei video in Europa per evitare la congestione della rete durante la pandemia.