Swappie lancia la Serie Premium: l'iPhone ricondizionato è senza più compromessi

Swappie ha annunciato oggi la nuova Serie Premium, una new entry nel proprio listino che va ad ampliare ulteriormente la serie di iPhone ricondizionati e che propone pochi compromessi.

Gli utenti che sceglieranno un iPhone ricondizionato della Serie Premium, potranno godere di una versione ancora più all’avanguardia della tecnologia ed in grado di offrire la classe più alta di iPhone, senza alcun difetto estetico e capacità della batteria al 100%. Grazie al processo di ricondizionamento di Swappie in 52 passaggi infatti viene garantita una funzionalità pari al nuovo ed una riduzione del 78% delle emissioni di CO2 rispetto ad un telefono nuovo. La Serie Premium è disponibile da oggi direttamente sul sito web di Swappie.

“In Swappie ci impegniamo a creare un mondo più sostenibile, etico e inclusivo” ha commentato Sami Marttinen, CEO e co-founder di Swappie. “I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo e siamo determinati a rendere l’esperienza dei nostri servizi il più semplice e piacevole possibile. Crediamo fortemente che gli smartphone non abbiano una data di scadenza e siamo fiduciosi che l’aggiunta della Serie Premium alla nostra linea di prodotti aiuti ancora più utenti a sentirsi a proprio agio nell’acquistare un iPhone ricondizionato”. Casper Andersen, Premium Series Lead in Swappie, ha aggiunto: “Per noi è sempre stato importante ascoltare gli utenti e nel corso degli anni, grazie a questo approccio e ai continui miglioramenti della nostra offerta, e abbiamo reso la tecnologia ricondizionata più mainstream. Sapevamo però che alcuni avrebbero scelto il ricondizionato solo se il telefono avesse avuto condizioni estetiche perfette o una batteria con piena capacità, così, per incontrare anche i desideri dei consumatori più esigenti, abbiamo deciso di introdurre la Serie Premium di Swappie, che renderà loro ancora più semplice abbracciare l’economia circolare”.

Swappie ha anche annunciato il lancio della partnership con lo studio di design WRÅD che lancerà per Swappie delle bag porta-iPhone in cotone recuperato dagli scarti di tagli derivanti dalla produzione delle