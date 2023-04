Swappie premia gli italiani, tra economia circolare e sostenibilità

Una nuova ricerca commissionata da Swappie ha puntato i riflettori su un argomento particolarmente scottante, la gestione dei rifiuti elettronici. Ma quanto ne sanno gli italiani in merito e, soprattutto, quanta consapevolezza e responsabilità abbiamo sviluppato su recupero, riciclo e ricondizionati?

Economia circolare: quanto ne sappiamo?

Un aspetto che potrebbe risultare determinante per la gestione degli e-waste potrebbe essere proprio l'Economia Circolare. Secondo lo studio condotto da SWG e commissionato da Swappie, azienda leader nella commercializzazione di iPhone ricondizionati, solo un italiano su due è consapevole di cosa sia; tuttavia, di fronte alla definizione e ai suoi concetti cardine, l'82% del campione è stato in grado di riconoscerne il valore nell'obbiettivo di salvaguardare l'ambiente. Guardando al futuro, il 23% degli italiani è convinto che questo settore sia destinato a espandersi mentre il 59% è ancora scettico, dichiarando che non riuscirà a raggiungere volumi tali da risultare determinante.

Se l'utilizzo di rinnovabili e la gestione ottimale dei rifiuti sono fondamentali per ridurre l'impatto ambientale, per molti e soprattutto per i Millennials, anche il riciclo dei materiali e la pratica dei ricondizionati sono aspetti importantissimi per un futuro più sostenibile. Anche se la visione degli italiani sul recupero dei rifiuti elettronici è piuttosto ottimistica, aziende come Swappie sanno molto bene quanto possa essere complesso all'atto pratico e per questo promuovono in maniera preferenziale il ripristino di dispositivi ancora nel pieno del loro potenziale ciclo vitale: allungare la vita di uno smartphone evitando che diventi precocemente un rifiuto elettronico è un modo straordinariamente efficace di ridurre gli e-waste e oltre la metà degli intervistati è consapevole della loro bontà anche sul fronte del funzionamento (oltre due terzi dei più giovani considera il ricondizionato simile al nuovo per funzionamento). A parlare per Swappie è stata Elena Garbujo, Country Manager per l'Italia, che ha commentato la ricerca spiegando come "il nostro percorso di sensibilizzazione deve continuare, ma è stato fonte di orgoglio scoprire che gli italiani sono consapevoli che un modello di economia circolare anche nel settore tecnologico possa giovare alla salvaguardia dell’ambiente a lungo termine, tanto che, tra coloro che considererebbero l’acquisto di uno smartphone ricondizionato, 2 italiani su 3 individuano nella sostenibilità ambientale il principale vantaggio di questa scelta". Quanto all'azienda, la dirigente ha ribadito con forza la sua mission, ovvero quella di promuovere "L’economia circolare e la sostenibilità a lungo termine" attraverso la "valorizzazione della tecnologia e la sua rimessa in circolo. Stiamo continuando a impegnarci per sensibilizzare le persone sul mondo del ricondizionato, sottolineando l’importanza di dare una seconda vita agli smartphone, sia vendendo quelli inutilizzati sia comprando telefoni ricondizionati"