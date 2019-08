La SWAT gli irrompe in casa mentre streamma Minecraft, Youtube sporge denuncia

Ennesimo caso di swatting. Si chiama l'FBI denunciando un caso di terrorismo all'interno di un abitazione, ma in realtà non è vero nulla e si vuole solamente fare uno scherzo di pessimo gusto alla vittima designata. Ormai i bersagli prediletti dei troll sono gli streamer. Perfino il 16 enne campione mondiale di Fortnite ne è stato vittima.

Ora Youtube ha denunciato un uomo del Nebraska di nome Christopher Brady. Avrebbe perseguitato alcuni streamer della piattaforma popolari nella community di Minecraft. La persona in questione avrebbe, nell'ordine, abusato dei meccanismi di segnalazione di Youtube con il tentativo di far chiudere alcuni canali per violazione del copyright, poi avrebbe tentato di estorcere del denaro a diversi streamer in modo da cessare le sue vessazioni e, infine, non contento, ha anche segnalato l'abitazione di uno di questi all'FBI creando uno scenario potenzialmente fatale.

Eh già, perché moltissimi episodi di swatting sono finiti in tragedia. Con le forze dell'ordine che pensando erroneamente di trovarsi all'interno di una vera emergenza, decidono di aprire il fuoco abbattendo tutto quello che si muove. In Kansas per colpa dello swatting è morto un giocatore professionista di CoD.

Christopher Brady ha agito in questo modo: ha aperto due false segnalazioni per violazione di copyright contro tre streamer popolari, salvo poi minacciarli di mandarne anche una terza segnalazione —quanto basta per far chiudere un canale per sempre— laddove non avessero pagato un riscatto di 200-300$.

Brady ha anche sfruttato una vulnerabilità delle policy di Youtube per rendere ancora più aggressive le sue tecniche di ricatto: quando uno youtuber compila un contro-reclamo, difendendosi dalle segnalazioni di violazione del copyright, è costretto a compilare un form con tutti i suoi dati personali, dal nome completo all'indirizzo di residenza. Questo materiale viene poi inviato alla persona o alla organizzazione dietro alla segnalazione. È in questo modo che Brady ha ottenuto l'indirizzo necessario per mandare la SWAT a casa di uno dei tre streamer.