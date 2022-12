La SWAT usa Dov'è e perquisisce la casa sbagliata: 77enne denuncia i poliziotti

Nello stesso giorno in cui arrivano due cause ai danni di Apple per le AirTag, ArsTechnica riferisce che una donna ha citato in giudizio la Polizia del Colorado in quanto avrebbe condotto una perquisizione illegale nella sua proprietà basandosi sulla posizione non precisa indicata dall’app Dov’è.

Come spiegato dal sito, la 77enne Ruby Johnson si è vista i poliziotti della squadre SWAT davanti alla sua abitazione per effettuare una perquisizione senza un motivo apparente. Solo successivamente ha scoperto che dietro il mandato c’era il furto di un furgone (con a bordo sei postole ed un iPhone) che l’applicazione Dov’è di Apple aveva localizzato nei pressi del suo garage. Dal momento che ciò non corrispondeva alla realtà, la signora si è rivolta ad un avvocato che le ha consigliato di fare causa al dipartimento di Polizia. Il team di legali sostiene che la perquisizione sia stata effettuata senza una ragione valida ma semplicemente basandosi su una posizione approssimativa indicata dall’applicazione di Apple.

Il proprietario del furgone ha utilizzato Dov’è per rintracciare l’iPhone che aveva lasciato all’interno della vettura, ma questo forniva una posizione generica con il classico puntino blu ed il cerchio che abbracciava quattro isolati. La vittima avrebbe quindi deciso da se che un particolare garage fosse il luogo più probabile dove trovare il camion, e l’avrebbe indicato alla Polizia che dal suo canto ha proceduto con la perquisizione, facendo irruzione nella casa senza accertamenti.

Il Dipartimento di Polizia di Denver ha annunciato che condurrà dei corsi di formazione per spiegare il corretto funzionamento di Dov’è.