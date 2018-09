SwiftKey si aggiorna su Android: ora offre la traduzione dei messaggi in tempo reale

SwiftKey, una delle app dedicate alle tastiere più apprezzate dell'intero panorama Android, ha introdotto nell'ultimo aggiornamento una feature che sicuramente tornerà utile a più di qualche utente. Si tratta della possibilità di tradurre in tempo reale i messaggi contenuti nelle chat, sia quelli inviati che quelli ricevuti.

Tutto questo è possibile grazie all'integrazione con Microsoft Translator: le lingue supportate sono più di 60, tra le quali figurano l'inglese, lo spagnolo, il giapponese, il cantonese, il bosniaco ed il bulgaro. Non sarà necessario installare alcun tool esterno o app di terze parti, basterà soltanto aggiornare l'app tramite il Play Store; inoltre la traduzione sarà attiva anche in modalità offline, in modo da poter tornare utile anche nei casi di emergenza.

Per usufruire del Translator non dovrete far altro che accedere alla Toolbar dell'applicazione (raggiungibile tramite il tasto a forma di + posizionato nella parte alta della tastiera, sulla sinistra) mentre a questo indirizzo potete dare un'occhiata a tutte le lingue supportate.

Al momento la feature è disponibile solo nella versione Android dell'app, e la compagnia non ha ancora annunciato se e quando verrà rilasciata anche per la controparte su iOs. A tutti gli utenti della Mela interessati a questa comoda funzionalità non rimane che attendere un comunicato ufficiale da parte di SwiftKey.