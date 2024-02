Swisscom pronta ad acquistare Vodafone Italia: obiettivo è fusione con Fastweb

Dopo il no all’offerta d’acquisizione di Vodafone arrivata da Iliad, l’operatore telefonico britannico ha confermato le trattative esclusive (ed avanzate) con Swisscom per un affare complessivo da 8 miliardi di Euro che qualora dovesse andare in porto porterà all’acquisto della divisione italiana della telco.

Swisscom in Italia è attivo con Fastweb e sarebbe pronta a rilevare il gruppo anglosassone. Le trattative hanno un base da 8 miliardi di Euro e prevedono l’acquisizione in contanti del 100% della filiale italiana di Vodafone. I piani della società svizzera sarebbero di fondere la società con Fastweb negli anni successivi alla finalizzazione dell’affare.

“Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free" si legge in una nota ricevuta dall’ANSA qualche ora fa, prima dell’apertura dei mercati.

Non è chiaro a che punto sano le trattative, ma per operazioni di questo tipo potrebbero essere necessari mesi prima di arrivare alle firme. Ovviamente vi aggiorneremo con tutte le notizie sull'evoluzione della trattativa.

Proprio qualche settimana fa, Vodafone ha annunciato un importante accordo con Microsoft da 1,5 miliardi di Euro, avente ad oggetto l’intelligenza artificiale.