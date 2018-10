Swisscom starebbe pensando di vendere Fastweb Italia

Da Bloomberg rimbalza un'indiscrezione che qualora dovesse rivelarsi veritiera potrebbe scuotere in maniera importante il mercato della telefonia italiano. La popolare agenzia di stampa infatti riferisce che Swisscom starebbe valutando la posizione di Fastweb Italia, e starebbe prendendo in considerazione l'idea di venderla.

I dirigenti non hanno nemmeno esclusi un qualche tipo di partnership, probabilmente allo scopo di aumentare la propria quota di mercato nei servizi di mobilità, ed a tal proposito sarebbe stato intavolato un tavolo con CK Hutchison Holdings, che controlla Wind Tre.

Si sarebbe discusso anche di una possibile vendita di Fastweb e Wind Tre, ma al momento dalla società di Hong Kong sono arrivati secchi rifiuti in quanto non interessati a concludere un accordo. Le conversazioni sarebbero andate avanti nel corso degli ultimi mesi.

Nonostante ciò però Swisscom non avrebbe intenzione di mollare la presa, e comunque sarebbe alla ricerca di qualche società con cui stringere un accordo commerciale o vendere l'operatore che fu acquistato nel 2007 per 3,1 miliardi di Euro.

Interpellati sulla questione da alcuni giornalisti, i rappresentanti di Swisscom e CK Hutchison non hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione a riguardo, ma è comunque interessante notare come Fastweb sia in vendita o per lo meno il futuro sia lontano dalla semplice telefonia fissa. I dirigenti putano ad espandere ulteriormente i confini del mobile.