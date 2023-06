Switch off digitale terrestre DVB-T2, le associazioni: 'fissare al più presto la data'

In occasione del RadioTV Forum 2023, il coordinatore dell’associazione delle TV locali Aeranti-Corallo, Marco Rossignoli, ha esortato le autorità a stabilire ed indicare il prima possibile una data di switch off al nuovo digitale terrestre DVB-T2.

Nel suo discorso, Rossignoli osserva che “il processo di transizione al digitale televisivo di seconda generazione, avviato alla fine dell’anno 2021, ha generato numerose criticità tecniche per l’emittenza televisiva locale, molte delle quali non hanno ancora trovato soluzione”. Ma non è tutto, perchè nella relazione viene anche richiamata la delibera di Agcom in cui viene espressamente previsto il passaggio al DVB-T2/HEVC: nonostante ciò, però, ancora oggi le trasmissioni avvengono con la tecnologia obsoleta DVB-T2 con MPEG-4.

Secondo il coordinatore è assolutamente indispensabile che la data venga fissata al più presto o comunque si faccia in modo che il passaggio del sistema televisivo al nuovo standard avvenga entro l’anno corrente.

Inoltre, nel rapporto ripreso dai colleghi di TVDigitalDivide si pone l’accento anche sul fatto che ladiffusione delle smart tv idonee alla ricezione del segnale DVB-T2/HEVC è realtà ed i numeri parlano di 15 milioni di unità con un incremento del 46,6% nel corso degli ultimi due anni.



Al momento, almeno quando stiamo scrivendo questa notizia, non è ancora chiaro quando avverrà lo switch off al DVB-T2. Intanto, vi rimandiamo alla numerazione del digitale terrestre aggiornata a Giugno 2023.