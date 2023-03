Switch off digitale terrestre DVB-T2 ancora senza data: si va verso un nuovo approccio?

Mentre marzo continua con tante novità per il digitale terrestre, arriva la notizia che nella giornata di ieri si è tenuto il Tavolo Permanente delle Comunicazioni Elettroniche alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto, dove si è parlato anche dello switch off al DVB-T2.

Uno switch off che ancora non ha una data, però. Tuttavia, come evidenziato dai colleghi di Digital-News, a seguito dello spegnimento della codifica MPEG2 dello scorso 21 Dicembre, il sottosegretario ha invitato i rappresentanti a “guardare avanti, alle prossime sfide, al passaggio allo standard di trasmissione DVB-T2 e per conseguire tale obiettivo, è necessario attuare un’azione graduale, che tenga conto del livello di diffusione degli apparati televisivi di nuova generazione, un dato che stiamo monitorando e i cui risultati si potranno avere a marzo”.

Insomma, una data ancora non è stata individuata ma la sensazione è che il Governo voglia adottare un nuovo approccio rispetto a quello di cui si è parlato in passato. Centrale quindi sarà la diffusione delle apparecchiature in grado di sostenere il nuovo standard televisivo. Nel corso dell’incontro si è parlato anche dell’allocazione della banda televisiva sub-700 e della prominence per il digitale terrestre, di cui aveva discusso AGCOM in un Consiglio di Garanzia tenuto a fine gennaio 2023.