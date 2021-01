Switch off digitale terrestre DVB-T2: la lista dei TV e decoder compatibili

Continua la marcia d'avvicinamento allo switch off al DVB-T2, il nuovo digitale terrestre che debutterà in via ufficiale nel 2022 in Italia ma che già dall'anno appena iniziato farà sentire la sua presenza, con il passaggio all'MPEG-4, come da calendario.

La domanda che si fanno molti è: il mio decoder o la mia TV sono compatibili o devo cambiarla?

In soccorso arriva il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha pubblicato un elenco aggiornato di tutte le apparecchiature televisive attualmente in commercio che sono idonee per ricevere il segnale del DVB-T2 e che, soprattutto, beneficiano del Bonus TV.

Ricordiamo infatti ancora una volta che l'Esecutivo ha messo sul piatto un bonus da 50 Euro, per le famiglie meno abbienti e con ISEE annuo fino a 20mila Euro, da utilizzare per l'acquisto di un nuovo TV o decoder. L'erogazione avviene direttamente al momento dell'acquisto, con un'autocertificazione ed una verifica incrociata con il terminale dell'Agenzia delle Entrate.

Il funzionamento del portale è molto semplice: basta inserire marca, modello o EAN e nell'elenco si visualizzeranno tutte le informazioni del caso. Chiaramente, se il prodotto cercato non compare nella lista, significa che non è compatibile per il nuovo digitale terrestre.

Si tratta di una funzione importante, che consente di evitare spiacevoli sorprese.