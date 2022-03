Switch off digitale terrestre DVB-T2: al via oggi in altre due regioni il cambio frequenze

Continua il refarming del digitale terrestre, nell’ambito della road map che ci porterà allo switch off al DVB-T2. Da oggi, 25 marzo 2022, cambiano le frequenze in altre due regioni del nostro paese. Vediamo di quali si tratta.

al 25 Marzo al 6 Aprile 2022 sarà la volta dell’Abruzzo: ad essere coinvolti saranno i comuni che rientrano nelle province de L’Aquila e Chieti, mentre dal 5 Aprile toccherà a quelli della provincia di Teramo, ed il 6 Aprile quelli che rientrano nelle province di Pescara e la parte restante di Chieti e Teramo.

Sempre da oggi 25 Marzo 2022, inizierà lo switch off anche in alcuni comuni della provincia di Campobasso, mentre per il resto del Molise bisognerà attendere tra il 1 ed il 7 Aprile 2022. Insomma lentamente tutte le regioni del centro si stanno allineando a questo processo fondamentale che prevede la liberazione della frequenza per metterla a disposizione degli operatori telefonici .

Durante questo processo, è necessario effettuare la ricerca dei canali (che nella maggior parte dei casi avviene in background ed a TV spenta): non sono segnalate modifiche alla numerazione o altro.

Se avete problemi con la ricezione del digitale terrestre, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato con tutte le soluzioni ai problemi.