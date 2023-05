Switch off digitale terrestre DVB-T2, il Governo pronto a rinnovare il bonus TV dal 2024

Secondo una nuova indiscrezione pubblicata da Repubblica, il Governo Meloni sarebbe pronto a rinnovare il bonus rottamazione tv a partire dal 2024. Il Ministero delle Imprese infatti avrebbe intenzione di mettere sul piatto circa 90 milioni di Euro per favorire il passaggio al nuovo digitale terrestre.

Complessivamente, l’incentivo consentirà agli utenti di ottenere uno sconto massimo di 100 Euro per acquistare un nuovo TV o decoder in grado di ricevere il nuovo segnale digitale, in cambio della rottamazione di un vecchio televisore.

Nella bozza del provvedimento, che ancora non è stato approvato in via definitiva, si fa riferimento al decreto ministeriale del 5 Luglio 2021 che aveva stabilito il contorno per ottenere l’incentivo. La riattivazione sarebbe prevista per inizio 2024, ma non sono da escludere possibili anticipi sulla tabella di marcia: il Governo ed il Ministero delle Imprese e Made in Italy infatti potrebbe scegliere di attivarlo già a fine 2023 per stimolare il mercato in vista del periodo di Natale che da sempre coincide con il picco delle vendite. Resta, parallelamente, attivo il bonus per gli ultra 70 enni.

Nel frattempo, proprio in vista dello switch off continuano i movimenti e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine alcuni canali TV di Mediaset sono passati all’HD nella scorsa settimana.