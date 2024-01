Switch off digitale terrestre DVB-T2, la Rai verso il rinvio di alcuni mesi

A poche ore dallo switch off dei canali TV Rai al DVB-T2, il quotidiano ItaliaOggi riferisce che la TV di Stato starebbe valutando la possibilità di far slittare il passaggio di alcuni mesi.

Secondo quanto riferito, infatti, la data di domani mercoledì 10 Gennaio 2024 era fissata dal nuovo Contratto di Servizio che, però, ancora non avrebbe completato il suo iter. Di conseguenza, ancora non è presente alcuna comunicazione ufficiale che punta al 10/1 per il passaggio, sebbene manchino ormai poche ore alla data x. ItaliaOggi afferma che anche qualora il contratto venga firmato in giornata odierna e pubblicato a breve, saranno necessari diversi mesi prima che lo switch off diventi effettivamente obbligatorio.

A spingere verso il rinvio ci sono anche i due massimi dirigenti Rai, tra cui il direttore generale Giampaolo Rossi che ha evidenziato come lo switch off potrebbe mettere a repentaglio la visione degli eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Calcio.

Secondo le ultime stime di Auditel-Cenis, sarebbero 8,4 milioni le famiglie che non posseggono ancora ricevitore adeguati per il DVB-T2. Un numero decisamente troppo elevato, nonostante gli incentivi messi in campo dai Governi.

Di diverso avviso le TV locali che spingono verso un'accelerata per lo switch off al DVB-T2.