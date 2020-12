Switch off DVB-S2: da oggi un canale TV sarà visibile solo in HD

Dopo le numerose modifiche al digitale terrestre, di cui abbiamo avuto modo di parlare ieri, oggi tocca al satellitare, che continua la sua transazione verso lo standard DVB-S2. Da oggi, infatti, un popolare canale non sarà più visibile.

Si tratta di TV8, il cui passaggio al nuovo standard era già stato preannunciato negli scorsi giorni. La rete generalista di Sky, che propone una programmazione molto varia in chiaro, tra cui X-Factor, MasterChef e le partite di Europa League, passa allo standard satellitare DVB-S2, il che vuol dire che da oggi sarà visibile solo in HD.

Coloro che non sono in possesso di un decoder HD o 4K, quindi, non avranno modo di seguire la programmazione. Se soddisfate il requisito, ed avete fatto le verifiche del caso (come sempre consigliamo di collegarsi su un canale generico in HD, come Canale 5 HD), non dovrete fare altro che effettuare la sintonizzazione dell'apparecchio per agganciarlo. Altrimenti l'unica opzione è rappresentata dall'acquisto.

Ricordiamo che entro il 31 Dicembre 2020 si concluderà lo switch off al DVB-S2, e le prossime settimane saranno cruciali: il 18 Dicembre, tra 4 giorni, toccherà a tutti i canali TGR Rai ed i canali Rai Radio, mentre dal 31 Dicembre sarà la volta di tutti i canali Mediaset.