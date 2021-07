Switch off DVB-S2, oggi si parte con i canali Mediaset e di altri gruppi

Alle numerose novità dal fronte televisivo che entrano in vigore oggi 1 Luglio se ne aggiunge anche una che è strettamente legata a Mediaset ed alla piattaforma satellitare Tivùsat. Come noto, infatti, oggi prende ufficialmente il via lo switch off al DVB-S2 delle reti generaliste Mediaset.

Si è partiti con Rete 4, che dalla mezzanotte di oggi è visibile solo in alta definizione sui decoder e televisori compatibili. Lo stesso riguarda anche i canali del gruppo Viacom, Paramount Network, Spike e VH1, che potranno essere visti solo in alta definizione.

Tivùsat evidenzia che "queste modifiche sono legate a una decisione degli editori per il miglioramento della qualità generale dei canali, un processo che si svilupperà nei prossimi mesi con il passaggio in HD di altri canali importanti come Italia 1, Canale 5 e tutti i canali della Rai".

Tornando ai canali Mediaset, il 1 Ottobre toccherà ad Italia 1, mentre il 1 Gennaio 2022 sarà la volta di Canale 5.

Per tutte le informazioni su come verificare la compatibilità del vostro decoder e TV con il DVB-S2, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato in cui spieghiamo come evitare di ritrovarvi in spiacevoli sorprese nel momento in cui si completerà la transizione al nuovo standard satellitare.