Switch off DVB-T2: 2 milioni di famiglie italiane rischiano di restare senza TV dal 2022

Con lo switch off al DVB-T2 ormai in corso, ed un 2022 all’orizzonte che si preannuncia piuttosto rovente per le famiglie italiane, sono arrivati alcuni dati non certo entusiasmanti. Secondo uno studio della Fondazione Ugo Bordoni, infatti, tra 1,4 e 2 milioni di famiglie italiane rischiano di restare senza TV dall’8 Marzo 2022.

Proprio l’8 Marzo infatti rappresenta la data limite per il passaggio all’MPEG-4 dei canali del digitale terrestre, una tecnologia fondamentale per la trasmissione dei canali in alta definizione.

Il report evidenzia che 22 milioni di famiglie (il 92,8% della popolazione) sono già provviste per questo “switch off intermedio” e non avranno alcun tipo di problema nel momento in cui i broadcaster nazionali passeranno dal vecchio MPEG-2 all’MPEG-4. Occorre però precisare che fino al 31 Dicembre 2022 è prevista la possibilità di trasmettere i canali in simulcast, e le emittenti potranno rimanere in onda anche con la vecchia codifica ma saranno spostate dopo la posizione 500 della guida TV.

Nei prossimi mesi, comunque, FUB stima che il numero di famiglie non pronte all’HD si ridurrà anche grazie agli incentivi messi in campo dal Governo Italiano ed a Gennaio 2022 il numero scenderà a 400mila unità, per toccare quota zero a Giugno 2022.