Switch off DVB-T2, approvato il piano per la numerazione automatica dei canali TV

Con una delibera dell'AGCOM, è stata annunciata l'approvazione del nuovo piano di numerazione dei canali TV in vista dello switch off al digitale terrestre.

Questo piano, parallelamente al calendario relativo alla transazione al DVB-T2, sarà operativo a partire dal 2022 e mira ad assicurare semplicità d'uso al sistema di ordinamento automatico dei canali, in modo tale da "garantire il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti".

E' stata consolidata la struttura ad "archi di numerazione": da 1 a 99 sono stati confermati gli spazi sia per le emittenti nazionali che quelle locali di qualità e legata al territorio (10-19 e 71-99).

L'AGCOM sottolinea anche che sulla scia della normativa attualmente in vigore, sono stati riservati a consorzi ed intese di emittenti locali più aree del territorio nazionale dalla numerazione da 71 a 74 e da 171 a 174.

Nel comunicato AGCOM evidenzia anche che "con questo provvedimento si concludono gli interventi affidati ad Agcom dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019 diretti a fornire un quadro di regole certo e stabile per la gestione ordinata del riassetto del sistema radiotelevisivo conseguente al cd. refarming della banda a 700 MhZ destinato a concludersi entro il 30 giugno del 2022".



Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti sulle numerazioni.