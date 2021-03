Switch off DVB-T2: arriva il bollino per identificare i decoder compatibili

Dello switch off al DVB-T2 abbiamo più volte parlato su queste pagine, con guide che hanno spiegato come identificare i decoder e TV compatibile. In soccorso degli utenti però arriva il nuovo bollino Lativù, che faciliterà ulteriormente la vita ai meno esperti.

L'idea è nata da HD Forum Italia e Tivù Srl, che in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre, che partirà nel Settembre 2021 con il passaggio all'MPEG 4 e si concluderà nel giugno 2022 con il via al passaggio al DVB-T2, hanno pubblicato l'HD-ZBOOK DTT Platform, che contiene tutti i requisiti minimi per i ricevitori HD DTT.

I decoder che riceveranno il bollino Tivùzapper dovranno rispettare le seguenti condizioni:

Compatibilità con le trasmissioni DVB-T e DVB-T2;

Compatibilità con H.264 / AVC e H.265 / HEVC Main 10, utilizzato per i servizi HD;

Uso corretto dei descrittori LCN;

Resistenza alle interferenze LTE nello spettro di banda 800-700MHz.

Sostanzialmente quindi si tratterà di uno standard di qualità per gli utenti, che riconoscendo il bollino sulla confezione del decoder saranno sicuri al 100% che rispetta tutti i requisiti minimi per accedere al nuovo digitale terrestre.

Lato aziende produttrici, dovranno sottoporre i set-top-box ai test tecnici che saranno effettuati presso i laboratori di Tivù e che in caso di esito positivo, daranno il via libera all'uso del bollino.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito de Lativù.