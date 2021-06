Switch off DVB-T2, in arrivo un bonus TV da 100 Euro senza limite di ISEE

A poche ore dall'allarme lanciato da Confindustria in vista dello switch off al DVB-T2, emerge un'interessante indiscrezione fronte Governo. A quanto pare, infatti, l'Esecutivo starebbe riflettendo sul da farsi per incentivare e rendere meno traumatico il passaggio al nuovo digitale terrestre.

Nel Decreto Sostegni del Governo Draghi, infatti, sarebbe presente un articolo in cui si parla di un incentivo fino a 100 Euro, senza limite di ISEE, per favorire il passaggio ai nuovi TV o decoder in grado di decodificare il segnale del digitale terrestre di nuova generazione.

La misura ancora non è attiva, e bisognerà attendere il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia, che comunque dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio tant'è che Il Messaggero osserva come sia "una questione di giorni".

Con il nuovo sistema, gli utenti avranno di fronte due possibilità:

100 Euro di sconto rottamando il vecchio apparecchio (TV o decoder) in grado di non supportare il digitale terrestre DVB-T2;

(TV o decoder) in grado di non supportare il digitale terrestre DVB-T2; Sconto da 50 Euro senza rottamazione, a fronte di un ISEE fino a 20mila Euro (ricordiamo che è disponibile un tool per calcolare l'ISEE).

L'aspetto più interessante del primo sistema è che non è presente alcun tipo di limite ISEE (si parla di 100mila Euro, ma si tratta di una somma simbolica). Ovviamente vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.