Switch off DVB-T2: il calendario della transizione per regioni e province

Dopo la fine dello switch off al DVB-S2, è tempo di fare il punto sullo switch off al DVB-T2, che prenderà il via nel corso dell'anno appena iniziato. Nel 2021, infatti, inizierà la fase in cui saranno liberate le frequenze.

DVB-T2: il calendario dello switch off per regioni e province

La prima data da cerchiare sul calendario è quella del 1 Settembre 2021, quando inizierà lo switch off nelle aree 1 e 3 all'MPEG-4, nelle seguenti regioni e province:

Emilia Romagna : Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini;

: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini; Friuli Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine;

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine; Lombardia : Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese;

: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese; Piemonte : Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli;

: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli; Provincia autonomia di Trento e Bolzano;

Valle D'Aosta : Aosta;

: Aosta; Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

In questa area lo switch off terminerà il 31 Dicembre 2021.

Dal 1 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022 invece sarà la volta della così detta area 2:

Campania : Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno; Lazo : Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo;

: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo; Liguria : Genova, Imperia, Spezia, Savona;

: Genova, Imperia, Spezia, Savona; Sardegna : Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna;

: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna; Toscana : Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena;

: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena; Umbria: Perugia, Terni.

Infine, dal 1 Aprile 2022 al 20 Giugno 2022, sarà la volta delle aree restanti:

Abruzzo : Chieti, Aquila, Pescara, Teramo;

: Chieti, Aquila, Pescara, Teramo; Basilicata : Matera, Potenza;

: Matera, Potenza; Calabria : Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;

: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia; Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino;

: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino; Molise : Campobasso, Isernia;

: Campobasso, Isernia; Puglia : Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;

: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto; Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Ricordiamo che è anche disponibile il bonus TV da 50 Euro per tutti coloro che hanno la necessità di cambiare TV o decoder.