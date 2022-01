Switch off DVB-T2, cambiano le frequenze: i comuni interessati oggi 14 Gennaio 2022

Continua il processo di refarming del digitale terrestre in Italia. Nella fattispecie, come abbiamo avuto modo di spiegare qualche giorno fa, il 2022 si è aperto con la riorganizzazione delle frequenze su digitale terrestre, che sta avvenendo per territori.

Protagonista è ancora il Piemonte Occidentale, dove da qualche giorno i vari comuni sono interessati dal cambio di frequenza.

Di seguito la lista dei comuni interessati dal cambio di frequenze oggi, 14 Gennaio 2022:

Barbaresco

Calamandrana

Camerana

Canale

Canelli

Castagnole delle Lanze

Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Calcea

Castiglione Tinella

Castino

Cessole

Cisterna d'Asti

Coazzolo

Cortemillia

Cortiglione

Cossano Belbo

Costiglione d'Asti

Fontanile

Incisa Scapaccino

Mombaruzzo

Montà

Neive

Nizza Monferrato

Perletto

Pezzolo Valle Uzzone

Saliceto

San Damiano D'Asti

San Martino Alfieri

San Marzano Oliveto

Santo Stefano Belbo

Torre Bormida

Vaglio Serra

Vesime

Come avvenuto anche in altre circostanze, sottolineiamo he questo processo costringerà gli utenti ad effettuare la risintonizzazione di TV e decoder, se avete disabilitato il processo in background. Il nostro consiglio è comunque di attivare la sintonizzazione automatica che i televisori effettuano quando è spenta e ad intervalli regolari.

Il Ministero dello Sviluppo Economica sottolinea che per tutta la regione dallo corso 10 Gennaio 2022 sono cambiate anche le frequenze necessarie per agganciare le trasmissioni di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e per tutte le programmazioni regionali. Anche per questo motivo, è necessario effettuare la risintonizzazione dei decoder altrimenti non si riceveranno nemmeno i canali generalisti. Se siete alla ricerca di informazioni su come sintonizzare i canali Sky su digitale terrestre, vi rimandiamo alla nostra guida.