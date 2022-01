Switch off DVB-T2, cambiano oggi le frequenze su digitale terrestre: i comuni interessanti

Come stabilito dal calendario dello switch off al DVB-T2 2022 pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico proprio a ridosso del Capodanno, oggi 3 Gennaio 2022 inizia il processo di refarming nel Nord Italia. Come avvenuto anche in precedenza, si procederà a scaglioni nei vari comuni.

Nello specifico, di seguito i comuni della Valle D'Aosta interessati da oggi 3 Gennaio 2022, al 7 Gennaio 2022:

3 Gennaio 2022 : Allein, Aosta, Aymavilles, Bionaz, Charvensod, Courmayeur, Doues, Etroubles, Gignod, Gressan, Ioveçan, La Trhuile, Oyace, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Oyen, Sarre,

4 Gennaio 2022 : Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Cogne, Doues, Gignod, Gressan, Introd, Joveçan, La Salle, Morgex, Nus, Pollein, Quart, Rhèmes-Notre-Dame, Rhoemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Naint-Nicolas, Saint-Pierre

5 Gennaio 2022 : Bard, Champorher, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Issime, Lillianes, Perloz, Pontboset, Point-Saint-Martin

7 Gennaio 2022: Antey-Saint-Andrè, Arnad, Ayas, Bard, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Chatillon, Donnas, Ermanèse, Fénis, Issogne, La Margdeleine, Montjovet, Nus, Perloz, Pollein, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes, Verrès

Ovviamente, nelle aree in questione è necessario procedere con la sintonizzazione degli apparati per poter avere accesso immediatamente alle nuove frequenze. Su queste pagine abbiamo pubblicato una guida che spiega come sintonizzare decoder e TV per il DVB-T2, sebbene la maggior parte dei dispositivi procedano in automatico in background.