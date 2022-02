Switch off DVB-T2: cambio di frequenza per 10 milioni di italiani da oggi

Continua lo switch off al nuovo digitale terrestre DVB-T2. A partire da oggi, 9 Febbraio 2022, sono interessati dal cambio di frequenza oltre 10 milioni di cittadini del nostro paese.

Nella fattispecie, da oggi 9 Febbraio 2022 inizia il processo di refarming con la liberazione della banda 700 MHz nell'area 3 che include il Veneto, la provincia di Mantova, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna (fatta eccezione per la provincia di Piacenza).

Il processo si concluderà il prossimo 14 Marzo 2022, ed interesserà progressivamente tutti i comuni che rientrano nell'area in questione. Durante le prossime settimane, quindi, potrebbero verificarsi problemi con la sintonizzazione dei canali, e come abbiamo indicato già in passato è necessario effettuare la risintonizzazione degli apparati.

Il nostro consiglio è sempre di abilitare la sintonizzazione automatica (che è presente su tutti i decoder o TV), in modo tale da trovarsi di fronte sempre la guida TV aggiornata. Su queste pagine però abbiamo anche pubblicato una guida che vi spiega come sintonizzare i canali TV su digitale terrestre in maniera manuale.

Ovviamente, come sempre, vi consigliamo di restare su queste pagine per tutti i dettagli del caso e per stare al passo con tutte le novità dal fronte digitale terrestre: le prossime settimane saranno molto movimentate.