Switch off DVB-T2: i comuni interessati dal cambio di frequenza oggi 22 Novembre 2021

Continuano i cambi di frequenza in vista del DVB-T2. Nella giornata di oggi, nella fattispecie, è interessata una nuova tranche di comuni in Sardegna, in cui sta continuando la fase di rilascio della banda 700 con il conseguente riposizionamento delle emittenti sulla banda sub700.

Di seguito i comuni interessati nella giornata di oggi, 22 Novembre 2021:

Aritzo

Belvì

Desulo

Gadoni

Gavoi

Lodine

Orani

Tonara

Il processo di refarming potrebbe provocare qualche disservizio agli utenti. Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi con la visualizzazione dei canali, il nostro consiglio è di procedere con la risintonizzazione e ricerca completa dei canali.

Ricordiamo che il prossimo 4 Gennaio 2022 avverrà in tutta la Sardegna il processo di riorganizzazione delle frequenze del Mux 1 della Rai, che contiene tra gli altri i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regionale e Rai News.

Nella giornata di domani e dopodomani invece ad essere interessati dal refarming saranno Sassari e parte della provincia, mentre 25 e 26 Novembre toccherà a Gallura. 29 e 30 Novembre sarà la volta di Nuoro e parte della provincia. Chiuderanno il 1 Dicembre Ogliastra ed il 2 Dicembre Sarrabus e parte Ogliastra.

Per tutti i dettagli sul tipo di antenna che serve per il digitale terrestre DVB-T2, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.