Switch off DVB-T2, confermata la data di spegnimento dei canali TV MPEG-2

Qualche giorno fa, direttamente dal forum di Digital-News era trapelata la data di spegnimento dei canali MPEG2 su digitale terrestre. Quest’oggi direttamente da Confindustria Radio Televisioni arrivano le prime conferme di rito.

Secondo quanto riportato dai colleghi di TVDigitalDivide, infatti, i broadcaster associati a CRT, avrebbero convenuto di avviare le operazioni per la dismissione della codifica MPG-2, con relativo spegnimento dei canali che attualmente sono disponibili dopo la posizione 500 della guida TV, per il 20 Dicembre 2022. Ciò vuol dire che dal 21 Dicembre 2022 in poi la TV digitale terrestre sarà visibile solo sui decoder e TV in MPEG-4.

Si tratta di uno step fondamentale, che permetterà ai broadcaster e le emittenti di avviare la relativa campagna di comunicazione per mettere la popolazione al corrente di quella che è destinata ad essere una modifica importante che avvicinerà ulteriormente lo switch off al DVB-T2.

A stretto giro di orologio, quindi, potrebbe arrivare anche la comunicazione ufficiale da parte del MISE, ed un’attenzione particolare sarà rivolta agli anziani per cui il precedente Governo ha già predisposto il programma d’invio del decoder DVB-T2 a casa.

