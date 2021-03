Switch off DVB-T2: il Governo valuta nuovi incentivi per l'acquisto di TV e decoder

In vista dello switch off al DVB-T2, il Governo studia anche come potenziare il bonus TV da 50 Euro destinato alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20mila Euro. A quanto pare, infatti, l'esecutivo starebbe riflettendo sul da farsi per rafforzare l'incentivo.

A conferma di ciò arrivano le dichiarazioni del Ministro Giancarlo Giorgetti, il quale in audizione alla camera ha spiegato che "è necessaria una riflessione su come potenziare il bonus TV", per consentire alle famiglie che non ne sono disposte di acquistare TV e decoder compatibili con il nuovo standard per il digitale terrestre.

Non è chiaro quali siano le intenzioni dell'Esecutivo Draghi, ed il titolare del MISE non ha diffuso molte informazioni in merito. Possibile un passaggio ad un rimborso più ricco, magari scaglionato a seconda del prezzo dei TV o decoder, ma chiaramente siamo ancora nel campo delle ipotesi e non è chiaro se e quando saranno messe in campo tali modifiche.

Il rimborso di 50 Euro è disponibile fino al 31 Dicembre 2022, o fino ad esaurimento di risorse: il precedente Governo Conte aveva messo sul piatto circa 150 milioni di Euro, e non è chiaro quale platfond sia ancora a disposizione.

Di recente Confindustria ha proposto il rinvio dello switch off al DVB-T2 proprio a causa della mancanza di TV.