Switch off DVB-T2, in Italia 15 milioni di TV da rottamare entro il 2023

Nonostante il rinvio dello switch off al DVB-T2, il parco TV da cambiare in Italia è composto da oltre 15 milioni. A lanciare l'allarme è Aura, una società che opera nella trasformazione dei Raee, che ha definito questo switch off uno "tsunami per le strutture che trattano Raee".

Nella nota si legge che in 15 mesi verranno rottamati 15 milioni di TV, "a fronte di una vendita annuale standard di circa 4.5 milioni di televisioni per l’anno solare in corso ne è stata ipotizzata la vendita di 6.5 milioni, stima che cresce fino a 9 milioni per il prossimo anno. Il secondo passaggio, infatti, scatterà a partire dal 1° gennaio 2023, giorno da cui sarà necessario dotarsi di un apparecchio con digitale terrestre di seconda generazione”.

In quest'ottica si aggiunge il nuovo bonus rottamazione da 100 Euro che ancora non è diventato operativo in quanto il decreto non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo Aura per fare in modo che lo switch off diventi sostenibile anche per l'ambiente è necessario "che il settore del trattamento Raee venga messo nelle condizioni di ricevere questo flusso straordinario di televisori e che i processi aziendali dei singoli operatori guardino sia alla massimizzazione delle materie prime seconde (separando plastica, schede, vetro e metallo per dare loro una seconda vita) sia a ridurre a zero i rifiuti in discarica”.