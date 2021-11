Switch off DVB-T2: la lista dei comuni interessati domani 25 novembre 2021

Dopo aver riportato i comuni interessati dal refarming oggi 24 Novembre 2021, guardiamo già alla giornata di domani, 25 novembre 2021, quando continuerà il processo di spostamento dei canali TV dalla banda 700, che sarà messa a disposizione degli operatori telefonici.

Limitandoci ovviamente alla Sardegna, dove è iniziato il processo, nella giornata di domani saranno interessati:

Arzachena

La Maddalena

Palau

Santa Teresa Gallura

In questi comuni potrebbero verificarsi disservizi, ed agli utenti è richiesta la sintonizzazione di TV e decoder per agganciare a pieno le novità. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, la maggior parte dei decoder e TV sono dotate di un sistema di ricerca automatica dei canali, che non richiederà alcun tipo di passaggio aggiuntivo da parte degli utenti. In caso contrario, basterà aprire il menù e quindi effettuare la ricerca dei canali.

Se al termine di tale processo dovessero verificarsi dei conflitti con la numerazione, vi rimandiamo al nostro approfondimento che spiega come mettere in ordine i canali del digitale terrestre.

Nel corso dei prossimi giorni, comunque, su queste pagine riporteremo anche gli altri comuni interessati dal processo di refarming in Sardegna, ma vi terremo aggiornati anche con tutte le novità dal fronte del digitale terrestre visto che il passaggio al DVB-T2 su territorio nazionale è prossimo.