Switch off DVB-T2, manca poco: si parte a Gennaio 2024 con i canali Rai, la data

A pochi giorni dalla notizia relativa al cambio di numerazione per Rai 3 HD su digitale terrestre, arrivano delle importanti novità sullo switch off al DVB-T2. Come riportato dai colleghi di Digital-Forum. Aeranti Corallo ha approvato l’avvio delle transizione dei canali Rai al DVB-T2.

Nel corso della riunione, tenuta alla presenza del Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il coordinatore di Aeranti-Corallo, l’avvocato Marco Rossignoli, ha espresso la sua soddisfazione per l’ormai imminente avvio della transizione digitale verso il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Secondo Rossignoli, con l’avvio previsto dal 10 Gennaio 2024 del passaggio al DVB-T2 dei canali Rai, è attesa un’accelerazione della vendita di TV e decoder idonei a ricevere il nuovo segnale.

L’auspicio di Aeranti-Corallo è che, con il via alla transazione da parte dei canali Rai, inizi anche lo switch off per gli altri network e che il processo si concluda in tempi molto brevi, anche da parte delle tv locali che come noto rappresentano una parte importante dell’intero bouquet.

Ovviamente, con l’avvicinarci alla data in questione, provvederemo ad informarvi su ciò che bisogna fare per farsi trovare pronti a questo importante passaggio per il mondo della televisione italiana. Ricordiamo che tutti i TV e decoder in commercio sono compatibii con il nuovo standard.