Switch off DVB-T2, Mediaset: 'serve una nuova roadmap', ma no al rinvio

Mentre ci si continua ad interrogare sul possibile rinvio dello switch off al DVB-T2, dal presidente di Mediaset arrivano delle importanti dichiarazioni sulla transizione al nuovo standard per il digitale terrestre.

Il dirigente del Biscione ha spiegato che "è fortissima la pressione di tutto il mondo televisivo italiano per un'accelerazione strenua di una nuova road map per i nuovi standard e di una politica di finanziamento pubblico alla sostituzione dei televisori obsoleti ricca ed efficace".

Secondo Confalonieri, "la data di cessione della banda prevista per l'anno prossimo non è in discussione", ma ha chiesto alle autorità di "consentire ai broadcaster la flessibilità delle azioni per arrivarci, preservando business, utenti e competitività di piattaforma. Al Mise ci hanno garantito velocità e incisività e confidiamo nel loro impegno".

Confalonieri però si sofferma sui "tempi strettissimi" previsti per il rilascio della banda a 700Mhz, che dal prossimo anno dovrà essere utilizzata per le connessioni 5G.

Tali ritardi, spiega il presidente della società di Cologno Monzese "stanno mettendo sotto pressione i broadcaster, che vedono accorciarsi i tempi di un'ordinata migrazione verso standard di trasmissione più premianti, che consentiranno loro la medesima ricchezza editoriale, nonostante la riduzione del 30% dello spettro disponibile. Il problema più significativo che tocca i cittadini è che l'introduzione dei nuovi standard rischia di impedire agli utenti che non abbiano tv sector di nuova generazione di vedere la tv digitale terrestre, che per quasi 16 milioni di famiglie è ancora l'unica piattaforma visibile nelle case".