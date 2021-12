Switch off DVB-T2: il MISE pubblica il calendario delle prossime tappe del 2022

Con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto il punto sulle prossime tappe del calendario riguardante lo switch off al nuovo digitale terrestre DVB-T2, dopo le conferme dei singoli editori delle ultime settimane.

Dal 3 Gennaio al 30 Giugno 2022, i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali saranno trasmesse su nuove frequenze. Il MISE sottolinea che il refarming delle frequenze avverrà dal primo giorno previsto per la regione, mentre il cambio delle frequenze per le altre emittenti seguirà il decreto roadmap DVB-T2 sulla base delle seguenti scadenze per il Nord Italia:

Dal 3 gennaio 2022 in Valle D’Aosta

Dal 4 gennaio in Sardegna

Dal 10 gennaio in Piemonte

Dal 20 gennaio in Lombardia

Dal 10 febbraio in Trentino-Alto Adige

Dal 24 febbraio in Veneto

Dal 1° marzo in Friuli-Venezia Giulia

Dal 2 marzo in Emilia-Romagna

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, dal 3 Gennaio 2022 partirà anche lo switch off all'HD di Rai News 24. Il MISE a riguardo fa sapere che le trasmissioni saranno progressivamente diffuse solo in alta qualità e saranno visibili solo da TV e decoder in grado di supportare l'HD. "Anche in questo caso, il passaggio avverrà Regione per Regione, secondo il calendario di attivazione delle nuove frequenze stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico" continua il MISE.