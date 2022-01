Switch off DVB-T2, nuove frequenze per i canali: i territori interessati oggi 10 Gennaio

Prosegue, nell'ambito del programma dello switch off al DVB-T2, il processo di refarming nel Nord Italia. Nella giornata di oggi, 10 Gennaio 2022, questo nuovo step che porterà alla liberazione della banda 700 ha preso il via in un'altra regione.

Come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel nuovo bollettino, oggi tale processo di refarming prende il via in Piemonte Occidentale, con le date dei vari comuni che possono essere consultate direttamente sul sito web del MISE attraverso il tool dedicato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico specifica che sempre nella giornata di oggi in tutto il Piemonte occidentale verrà effettuata la riorganizzazione delle frequenze dei canali Rai, ovvero Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e le relative programmazioni regionali.

Agli spettatori è richiesta la doppia risintonizzazione dei canali: la prima da effettuare oggi per agganciare le nuove frequenze Rai e quindi continuare a seguire i canali collegati. La seconda, invece, nella data prevista dal refarming nel proprio comune.

Infine, il MISE spiega che "inoltre, sempre oggi, in tutto il Piemonte occidentale le trasmissioni di Rai News 24 saranno diffuse in alta qualità e pertanto potranno essere visibili solo se si è in possesso di un televisore o decoder in grado di supportare l’HD". Insomma, preparate i telecomandi.